​Итальянский клуб "Парма" выставлен на продажу за 20 млн. евро

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный клуб "Парма", испытывающий серьезные финансовые проблемы, выставлен на продажу, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Футболисты "Пармы" не получали зарплату на протяжении всего сезона. Практически все имущество клуба было арестовано. По решению суда "Парма" была признана банкротом.

Активы клуба выставлены на аукцион, начальной стоимостью которых будет сумма в 20 млн. евро.

Будущему владельцу команды придется взять на себя долги клуба, которые составляют 74 млн. евро. Если задолженности будут погашены, то "Парма" сможет начать следующий сезон во втором по силе дивизионе чемпионата Италии (серии B).