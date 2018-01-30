Итальянская федерация футбола не смогла выбрать нового президента

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Ни один из трёх кандидатов на пост главы Федерации футбола Италии (FIGC) не сумел победить по итогам голосования, которое прошло 29 января.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia

На должность претендовали президент Ассоциации итальянских футболистов Дамиано Томмази, глава третьего по силе итальянского дивизиона Габриэле Гравина и вице-президент FIGC Козимо Сибилья. Томмази выбыл из борьбы после третьего тура голосования, а по итогам четвёртого ни один из двух оставшихся кандидатов не набрал нужное большинство голосов.

Сообщается, что теперь Олимпийский комитет Италии может назначить на пост главы федерации чрезвычайного комиссара.

Напомним, в ноябре 2017 года, после невыхода сборной Италии на ЧМ-2018, с поста главы FIGC ушёл Карло Тавеккио.