История и факты: "Дюделанж", "Карабах"

УЕФА распространил статическую информацию о предстоящем матче между азербайджанским "Карабахом" и люксембургским "Дюделанжем" во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report, в первом туре "Карабах" уступил "Севилье" в Баку со счетом (0:3), "Дюделанж", наоборот, добился на старте яркой победы над АПОЭЛ (4:3).

Прошлые встречи

• Клубы встречались три сезона назад во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Команда Гурбана Гурбанова победила 2:0 в Азербайджане, где дубль сделал Ричард Алмейда, а затем добилась ничьи 1:1 в Люксембурге.

• Ни "Карабах", ни "Дюделанж" других матчей с клубами из страны соперника не проводили.

Факты о командах

"Дюделанж"

• Флагман люксембургского футбола выиграл в прошлом сезоне свое четвертое подряд золото, став 15-кратным чемпионом страны. "Дюделанж" вошел в историю, оказавшись первым представителем Люксембурга в основной стадии Лиги Европы. Случилось это после двух побед над ЧФР в отборочном раунде плей-офф. Правда, в группе "Дюделанж" проиграл пять первых встреч и лишь напоследок добился нулевой ничьи с "Бетисом".

Как и в прошлом сезоне, "Дюделанж" уступил в первом же отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Люксембуржцы дважды сыграли вничью с "Валеттой" (2:2 дома, 1:1 в гостях) и вылетели по правилу выездного гола. Зато клуб снова впечатлил в квалификации Лиги Европы, где поочередно взял верх над "Шкендией" (Македония), "Нымме Калью" (Таллинн) и "Арарат" (Армения).

Беспроигрышная серия "Дюделанжа" в еврокубковых матчах на своем поле насчитывает уже пять встреч (В2 Н3), 3 ничьи), причем две последние команда выиграла. Впрочем, на групповой стадии Лиги Европы "Дюделанж" дома не только не побеждал, но и не забивал (Н1 П2).

"Карабах"

• В сезоне 2018/19 "Карабах" стал чемпионом Азербайджана шестой раз подряд и седьмой в общей сложности. "Скакуны" опередили на восемь очков занявший второе место "Нефтчи". Они вышли в групповой этап еврокубков в пятый раз кряду. Правда, розыгрыш Лиги Европы-2018/19 сложился для них неудачно - команда проиграла пять из шести матчей. "Карабах" по два раза уступил "Спортингу" и "Арсеналу", а также обменялся выездными победами с "Ворсклой".

Нынешний евросезон, как и предыдущий, "Карабах" начал с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Вылетели азербайджанцы в третьем, уступив АПОЕЛу (2:1 в гостях, 0:2 дома). Путевку в основную сетку Лиги Европы они завоевали, обыграв в раунде плей-офф "Линфилд" по правилу выездного гола (2:3 в гостях, 2:1 дома). "Карабах" ни разу не выходил в весеннюю стадию еврокубков.

Статистика выездных встреч "Карабаха" на групповом этапе Лиги Европы: В3 Н1 П8. Во всех четырех розыгрышах в основной стадии Лиги Европы азербайджанцы терпели поражение в первом гостевом матче в группе, будь он в первом или втором туре.

Тренеры

• Бертран Крассон стал тренером "Дюделанжа" аккурат перед стартом команды на групповом этапе. В бытность игроком защитник провел 26 матчей за сборную Бельгии и принял с ней участие в финальной стадии ЧМ-1998. На клубном уровне он дольше всего выступал за "Андерлехт", а также играл в Италии за "Наполи". В тренерский штаб "Дюделанжа" Крассон вошел в сентябре 2019-го и почти мгновенно пошел на повышение после отставки 17 сентября своего соотечественника Эмилио Ферреры.

• Наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов - лучший бомбардир в истории сборной Азербайджана с 12 голами в 64 матчах. Он регулярно менял клубы на протяжении игровой карьеры, но "Карабах" тренирует уже 11 лет. За это время он выиграл шесть чемпионатов кряду и четыре национальных кубка. Последние шесть сезонов его команда неизменно играет на групповых этапах еврокубков, а в сезоне 2017/18 дебютировала в основной сетке Лиги чемпионов. С января по декабрь 2018 года Гурбанов совмещал работу в клубе с должностью наставника сборной Азербайджана.