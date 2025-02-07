Исполнительный директор Palms Sports: "Нефтчи" – наследие Азербайджана

"Нефтчи" – это не просто футбольный клуб, а наследие Азербайджана.

"Нефтчи" – это не просто футбольный клуб, а наследие Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Palms Sports Фуад Дарвиш на пресс-конференции после подписания соглашения о сотрудничестве с "Нефтчи".

По его словам, подписать соглашение с бакинским клубом является гордостью для его компании.

"Это соглашение отражает наши долгосрочные амбиции. Мы рассматриваем его не как обычное спонсорство, а как возможность для развития. Наша цель – способствовать росту клуба и улучшению его инфраструктуры. "Нефтчи" с почти вековой историей заслуживает огромного уважения", - сказал Дарвиш.

Отметим, что сегодня "Нефтчи" и Palms Sports подписали 5-летнее спонсорское соглашение.