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Исполнительный директор Palms Sports: "Нефтчи" – наследие Азербайджана

Исполнительный директор Palms Sports: "Нефтчи" – наследие Азербайджана "Нефтчи" – это не просто футбольный клуб, а наследие Азербайджана.
Футбол
7 февраля 2025 г. 14:48
Исполнительный директор Palms Sports: Нефтчи – наследие Азербайджана

"Нефтчи" – это не просто футбольный клуб, а наследие Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Palms Sports Фуад Дарвиш на пресс-конференции после подписания соглашения о сотрудничестве с "Нефтчи".

По его словам, подписать соглашение с бакинским клубом является гордостью для его компании.

"Это соглашение отражает наши долгосрочные амбиции. Мы рассматриваем его не как обычное спонсорство, а как возможность для развития. Наша цель – способствовать росту клуба и улучшению его инфраструктуры. "Нефтчи" с почти вековой историей заслуживает огромного уважения", - сказал Дарвиш.

Отметим, что сегодня "Нефтчи" и Palms Sports подписали 5-летнее спонсорское соглашение.

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Версия на азербайджанском языке "Palms Sports"un baş icraçı direktoru: "Neftçi" sadəcə futbol klubu deyil, Azərbaycanın irsinin rəmzidir"

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