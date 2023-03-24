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Исполком УЕФА обсудит исключение Беларуси из квалификации к Евро-2024

Исполком УЕФА обсудит исключение Беларуси из квалификации к Евро-2024 Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4 апреля обсудит вопрос исключения национальной команды Беларуси из квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.
Футбол
24 марта 2023 г. 21:46
Исполком УЕФА обсудит исключение Беларуси из квалификации к Евро-2024

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4 апреля обсудит вопрос исключения национальной команды Беларуси из квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Как передает Report, об этом говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина к членам Европарламента, которое опубликовал немецкий журнал Sportschau.

Издание Politico ранее сообщило, что более 100 депутатов Европарламента в письме главе УЕФА призвали организацию отстранить сборную Беларуси от участия в квалификации к ЧЕ-2024.

"УЕФА намерен обсудить ситуацию с Белорусью на предстоящем заседании исполнительного комитета. Организация внимательно следит за тревожными событиями, о которых вы упомянули в своем письме", - отмечается в документе.

Напомним, белорусской сборной разрешено участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА, однако команда обязана проводить домашние матчи без зрителей и за пределами страны. В отборочном турнире Евро-2024 белорусы проведут первый матч в рамках группы I против сборной Швейцарии. Встреча состоится 25 марта и пройдет в Сербии.

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