Исполком УЕФА обсудит исключение Беларуси из квалификации к Евро-2024

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4 апреля обсудит вопрос исключения национальной команды Беларуси из квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4 апреля обсудит вопрос исключения национальной команды Беларуси из квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Как передает Report, об этом говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина к членам Европарламента, которое опубликовал немецкий журнал Sportschau.

Издание Politico ранее сообщило, что более 100 депутатов Европарламента в письме главе УЕФА призвали организацию отстранить сборную Беларуси от участия в квалификации к ЧЕ-2024.

"УЕФА намерен обсудить ситуацию с Белорусью на предстоящем заседании исполнительного комитета. Организация внимательно следит за тревожными событиями, о которых вы упомянули в своем письме", - отмечается в документе.

Напомним, белорусской сборной разрешено участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА, однако команда обязана проводить домашние матчи без зрителей и за пределами страны. В отборочном турнире Евро-2024 белорусы проведут первый матч в рамках группы I против сборной Швейцарии. Встреча состоится 25 марта и пройдет в Сербии.