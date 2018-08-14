Испанский клуб вовлек в свой состав футболиста сборной России

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Валенсия" вовлек в свой состав футболиста сборной России и "Вильярреала" Дениса Черышева.

Как сообщает Report, информацию о переходе 28-летнего нападающего испанский клуб разместил на официальной странице в Twitter.

Рядом с информацией размещены российский флаг и фраза "Летучая мышь возвращается домой".

Отметим, что Денис Черышев и в 2016 году выступал в "Валенсии" на правах аренды. На чемпионате мира в 2018 году он забил 4 гола.