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    Испанский клуб вовлек в свой состав футболиста сборной России

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Валенсия" вовлек в свой состав футболиста сборной России и "Вильярреала" Дениса Черышева. 

    Как сообщает Report, информацию о переходе 28-летнего нападающего испанский клуб разместил на официальной странице в Twitter. 

    Рядом с информацией размещены российский флаг и фраза "Летучая мышь возвращается домой". 

    Отметим, что Денис Черышев и в 2016 году выступал в "Валенсии" на правах аренды. На чемпионате мира в 2018 году он забил 4 гола. 

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