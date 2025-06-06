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Испания стала вторым финалистом Лиги наций УЕФА

Испания стала вторым финалистом Лиги наций УЕФА Сборная Испании по футболу обыграла в полуфинале Лиги наций УЕФА команду Франции и вышла в финал турнира.
Футбол
6 июня 2025 г. 00:56
Испания стала вторым финалистом Лиги наций УЕФА

Сборная Испании по футболу обыграла в полуфинале Лиги наций УЕФА команду Франции и вышла в финал турнира.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 5:4.

На 23-й минуте счет в игре открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс. Через три минуты преимущество испанской национальной команды укрепил полузащитник Микель Мерино.

На 54-й минуте вингер испанцев Ламин Ямаль довел счет до разгромного, забив с пенальти. Через минуту голом отметился полузащитник номинальных хозяев Педри. На 59-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сократил ее отставание, реализовав 11-метровый удар. В середине второго тайма Ямаль оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник Франции Райан Шерки забил второй гол своей команды. В конце матча защитник "красной фурии" Дани Вивиан поразил свои ворота. В компенсированное ко второму тайму время еще один гол французов забил форвард Рандаль Коло Муани.

Испания в финале Лиги наций 8 июня встретится с Португалией, которая накануне в первом полуфинальном матче обыграла команду Германии со счетом 1:2. Старт игры запланирован на 23:00 по бакинскому времени.

Французы в матче за бронзовые медали турнира сыграют с немцами.

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