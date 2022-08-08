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Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу вступает в борьбу

Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу вступает в борьбу Стартовал 4-й день соревнований на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.
Футбол
8 августа 2022 г. 10:41
Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу вступает в борьбу

Стартовал 4-й день соревнований на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.

Как сообщает Report, в борьбу вступают 8 спортсменов и 2 сборные Азербайджана.

Среди вступающих в борьбу находится победитель IV Игр исламской солидарности в Баку в 2019 году – сборная Азербайджана по футболу. Команда во главе с Самиром Алиевым дебютирует в матче с Саудовской Аравией.

Велосипед (трек)

11:00 Омниум – Мужчины (10 км), женщины (7,5 км). Аян Ханкишиева, Виктория Сидоренко, Амрал Абдулазизили, Эльгюн Ализаде

Атлетика

16:00 забег на 100 метров (классификация). Алхам Нагиев

17:20 Прыжки в длину (классификация). Екатерина Сарыева

17:45 Метание молота (финал). Анна Скидан

Волейбол

17:00 Женщины (группа Б). Сенегал – Азербайджан

Футбол

18:00 Мужчины (группа Б). Саудовская Аравия - Азербайджан

Параплавание

19:00 заплыв на 200 метро вольным стилем (финал). Кенуль Сулейманова (S4)

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycanın futbol millisi mübarizəyə start verir

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