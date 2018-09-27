Ирина Киндзерская: Чемпионат мира прошел на очень высоком уровне

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Чемпионат мира прошел на очень высоком уровне, так как все было организовано очень хорошо. За созданные для спортсменов условия выражаю признательность президенту страны и Федерации дзюдо Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом после поражения россиянам со счетом 4:1 на встрече за бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку заявила член смешанной команды по дзюдо Азербайджана Ирина Киндзерская.

Спортсменка, получившая место в весовой категории выше 78 кг, также коснулась занятого ею в индивидуальных соревнованиях 7-го места: "В прошлом году я заняла 3-е место и была уверена, что не выступлю слабее. Так получилось, что на встрече я потратила много сил и у меня не хватило времени для восстановления. Моя очередная соперница была сильнее меня. Можно обвинять кого угодно, однако, за поражение я в первую очередь виню себя. Значит, я что-то сделала не так. Буду работать над своими ошибками и постараюсь оправдать доверие в следующем году. Нервничаешь, переживаешь, и все это отрицательно сказывается на выступлении. Поэтому у меня не получилось".

Отметим, что на чемпионате мира смешанная команда Азербайджана заняла 5-е место.