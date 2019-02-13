Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Иранский телеканал подверг цензуре эмблему "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report со ссылкой на ITASportPress, эмблема "Манчестер Юнайтед" приобрела новый вид в ходе передачи на иранском телевидении, посвящённой первому матчу "красных дьяволов" с "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Руководство телеканала посчитало недопустимым изображение дьявола на эмблеме английского клуба в связи с религиозной цензурой, принятой в стране.

Вместо привычной эмблемы "Манчестер Юнайтед" канал использовал её образец из середины прошлого века, на котором отсутствует дьявол.

Отметим, что матч завершился победой ПСЖ со счетом 2:0. Ответный матч между командами пройдет 6 марта.