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Иранский нападающий перешел в немецкий клуб

Иранский нападающий перешел в немецкий клуб Иранский форвард российского "Зенита" Сердар Азмун со следующего сезона будет выступать в составе немецкого "Байера".
Футбол
23 января 2022 г. 00:07
Иранский нападающий перешел в немецкий клуб

Иранский форвард российского "Зенита" Сердар Азмун со следующего сезона будет выступать в составе немецкого "Байера".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба леверкузенского клуба в "Твиттере".

27-летний футболист перейдет в новую команду летом 2022 года, когда у него истечет срок контракта с российским клубом. Азмун подписал контракт с "Байером" до 2027 года.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского "Рубина". В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды - Суперкубка страны.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİranlı hücumçu Almaniya klubuna keçib

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