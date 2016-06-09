​Иранский футболист дисквалифицирован на полгода за фото в желтых брюках

Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Вратарь иранского футбольного клуба "Персеполис" Соша Макани отстранен от участия в матчах чемпионата страны на полгода за фотографию, на которой он запечатлен в брюках желтого цвета.

Как передает Report, об этом сообщает британское издание Guardian со ссылкой на Федерацию футбола Ирана.

По информации издания, комитет по этике иранской федерации признал, что подобное поведение 29-летнего игрока непристойно и способно негативно повлиять на общество.

Это не первый случай, когда Макани был подвергнут санкциям за поведение. В январе футболист был арестован за фотографии в социальных сетях с женщинами без хиджабов.

В минувшем сезоне иранец провел за клуб 20 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 15 голов. На счету вратаря 10 "сухих" матчей.