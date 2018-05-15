 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Интер" заключил с футболистом "Ювентуса" трехлетний контракт

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ С нового сезона футболист итальянского "Ювентуса" Квадво Асамоа будет выступать в итальянском "Интере". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky İtalia, миланская команда договорилась о трехлетней аренде 30-летнего защитника. 

    В новом клубе футболист из Ганы ежегодно будет зарабатывать 3.5 млн евро. Асамоа в ближайшее время заключит контракт с командой. 

    Отметим, что контракт Квадво Асамоа с "Ювентусом" истекает в конце сезона. "Интер" включит защитника в свой состав в качестве свободного агента. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi