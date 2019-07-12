"Интер" сделал официальное предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке футболиста Лукаку

Итальянский футбольный клуб "Интер" сделал официальное предложение английскому "Манчестер Юнайтед" о покупке форварда британского клуба Ромелу Лукаку.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал Sky Sports Italia.

По информации источника, спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио виделся с представителями английского клуба, чтобы обсудить переход бельгийского нападающего. "Мы встречались с "Манчестер Юнайтед" по вопросу трансфера Лукаку. Антонио Конте хочет видеть в команде самых сильных игроков, поэтому будем помогать ему. Посмотрим, чем закончится дело", - сказал Аузилио.

Ранее сообщалось, что Лукаку уже согласовал детали личного контракта с итальянским клубом. 26-летний футболист будет зарабатывать около €10 млн в год.