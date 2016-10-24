"Интер" потерпел третье подряд поражение в чемпионате Италии - ВИДЕО

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Интер" проиграл "Аталанте" со счетом 1:2 в гостевом матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, мячи в составе победителей забили Андреа Мазиелло (10-я минута) и Маурисио Пинилья (88, с пенальти). У "Интера" отличился Эдер (50).

"Интер" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Италии. В турнирной таблице миланский клуб располагается на 14-м месте, имея в активе 11 очков. "Аталанта" с 13 баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем туре "Интер" 26 октября примет "Торино", "Аталанта" в тот же день на выезде сыграет с "Пескарой".

В других матчах дня "Наполи" в меньшинстве на выезде обыграл "Кротоне" (2:1), "Фиорентина" в гостях благодаря хет-трику Николы Калинича была сильнее "Кальяри" (5:3), матчи между "Торино" и "Лацио" (2:2), а также "Эмполи" и "Кьево" (0:0) завершились вничью.