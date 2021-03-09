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"Интер" победил "Аталанту" в матче Серии А

"Интер" победил "Аталанту" в матче Серии А "Интер" победил "Аталанту" в матче Серии А"Интер" на своем поле обыграл "Аталанту" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
9 марта 2021 г. 02:02
Интер победил Аталанту в матче Серии А

"Интер" победил "Аталанту" в матче Серии А"Интер" на своем поле обыграл "Аталанту" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, единственный гол забил Милан Шкриньяр (54-я минута).

В матче первого круга команды сыграли вничью (1:1), Миранчук вышел на замену и отметился первым голом в чемпионате страны.

"Интер" одержал седьмую победу подряд и упрочил лидерство в таблице чемпионата, набрав в 26 матчах 62 очка. Идущий вторым "Милан" имеет в активе 56 очков. "Аталанта" прервала пятиматчевую серию без поражений и с 49 очками идет пятой.

В следующем туре "Интер" 14 марта сыграет в гостях с "Торино". "Аталанта" 12 марта встретится дома со "Специей"

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Версия на азербайджанском языке "İnter" "Atalanta"nı da məğlub etdi

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