"Интер" победил "Аталанту" в матче Серии А

"Интер" победил "Аталанту" в матче Серии А"Интер" на своем поле обыграл "Аталанту" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Интер" победил "Аталанту" в матче Серии А"Интер" на своем поле обыграл "Аталанту" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, единственный гол забил Милан Шкриньяр (54-я минута).

В матче первого круга команды сыграли вничью (1:1), Миранчук вышел на замену и отметился первым голом в чемпионате страны.

"Интер" одержал седьмую победу подряд и упрочил лидерство в таблице чемпионата, набрав в 26 матчах 62 очка. Идущий вторым "Милан" имеет в активе 56 очков. "Аталанта" прервала пятиматчевую серию без поражений и с 49 очками идет пятой.

В следующем туре "Интер" 14 марта сыграет в гостях с "Торино". "Аталанта" 12 марта встретится дома со "Специей"