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Инфантино стал единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Инфантино стал единственным кандидатом на пост президента ФИФА Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).
Футбол
17 ноября 2022 г. 17:04
Инфантино стал единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба ФИФА.

Срок подачи заявок на выборы истек 17 ноября. Выборы пройдут 16 марта 2023 года на очередном конгрессе организации, который состоится в Кигали (Руанда). О выдвижении своей кандидатуры на предстоящие выборы президента ФИФА Инфантино сообщил 31 марта.

Инфантино был избран президентом организации на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил швейцарца Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В июне 2019 года Инфантино был переизбран на пост президента ФИФА на конгрессе в Париже. Тогда выборы прошли на безальтернативной основе.

Инфантино 52 года. С 2000 по 2016 год работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На протяжении семи последних лет своей деятельности в этой организации Инфантино занимал пост генерального секретаря УЕФА.

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Версия на английском языке Gianni Infantino to be re-elected as FIFA president
Версия на азербайджанском языке Canni İnfantino yenidən FIFA prezidenti seçiləcək

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