​Иньеста может заключить контракт с аргентинским клубом

Экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, выступающий за японский Виссел Кобе, вскоре может сменить клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, футболист может продолжить карьеру в аргентинском Эстудиантес.

Стороны находятся на стадии переговоров, но уже близки к заключению контракта.

Эстудиантес в данный момент тренирует Габриэль Милито, который был партнером Иньесты в Барселоне.

Напомним, что Иньеста завершил карьеру в Барселоне летом 2018 года и перешел в Виссел Кобе.