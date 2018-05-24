Иньеста подтвердил, что будет играть в Японии

24 мая, 2018 03:51

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подтвердил, что продолжит карьеру в Японии. «Вылетаю к своему новому дому вместе с другом», – написал испанец в твиттере, прикрепив фото с главой компании Rakuten Хироси Микитани из самолета, передает Report. Rakuten, занимающаяся электронной коммерцией, является титульным спонсором «Барселоны» с 2017 года. Ранее стало известно, что новым клубом Иньесты станет японский "Виссел Кобе" Владельцем этого клуба является Crimson Group – дочерняя компания Rakuten.

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