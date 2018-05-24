Иньеста подтвердил, что будет играть в Японии

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подтвердил, что продолжит карьеру в Японии.
«Вылетаю к своему новому дому вместе с другом», – написал испанец в твиттере, прикрепив фото с главой компании Rakuten Хироси Микитани из самолета, передает Report.
Rakuten, занимающаяся электронной коммерцией, является титульным спонсором «Барселоны» с 2017 года.
Ранее стало известно, что новым клубом Иньесты станет японский "Виссел Кобе"
Владельцем этого клуба является Crimson Group – дочерняя компания Rakuten.
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