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    Иньеста подтвердил, что будет играть в Японии

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подтвердил, что продолжит карьеру в Японии.

    «Вылетаю к своему новому дому вместе с другом», – написал испанец в твиттере, прикрепив фото с главой компании Rakuten Хироси Микитани из самолета, передает Report.   

    Rakuten, занимающаяся электронной коммерцией, является титульным спонсором «Барселоны» с 2017 года.

    Ранее стало известно, что новым клубом Иньесты станет японский "Виссел Кобе"

    Владельцем этого клуба является Crimson Group – дочерняя компания Rakuten.

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