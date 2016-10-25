Имя Джавида Гусейнова включили в протокол игры с "Сумгайытом"

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Подписавший несколько дней назад контракт бывший капитан "Габалы" Джавид Гусейнов сегодня может выйти на игру с "Сумгайытом" в IX туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщил Report менеджер клуба Сабухи Сафиярлы, имя футболиста включили в протокол игры.

Он получил место среди запасных игроков. То есть, в ходе матча полузащитник может выйти на игровое поле.

Отметим, что в интервью журналистам главный тренер Роман Григорчук заявил, что доволен физической подготовкой недавно получившего свободу футболиста и не исключил вероятности выхода сегодня спортсмена на поле.