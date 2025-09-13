"Имишли" после победы над "Сумгайытом" будет засчитано техническое поражение
Футбол
- 13 сентября, 2025
- 19:17
Футбольному клубу "Имишли" из одноименного города после победы над "Сумгайытом" в IV туре Азербайджанской Премьер-лиги по футболу будет засчитано техническое поражение.
Как сообщает Report, причиной этому стал выход на поле футболиста, не заявленного в протоколе. Так, Ибрагим Алиев заменил во втором тайме Эзекиеля Моргана.
Основное время матча завершилось победой "Имишли" со счетом 1:0. На 72-й минуте вратарь сумгайытцев Мехди Джаннатов забил автогол.
Во втором матче дня "Туран Товуз" встретится с "Габалой".
Отметим, что накануне "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" - 2:0, в матче "Карабах" - "Зиря" победитель не определился (1:1). Итоги тура будут подведены 14 сентября.
Последние новости
20:45
В Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим"В регионе
20:35
Зеленский обратился к Европе: Не ищите оправданий, чтобы не применять санкцииДругие страны
20:22
Польша усиливает меры безопасности в связи с угрозой со стороны российских дроновДругие страны
20:13
В Лондоне участники многотысячной акции вступили в столкновение с полициейДругие страны
19:59
В Мадриде число пострадавших при взрыве в баре возросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:43
Власти Аргентины рассматривают возможность отправки военных в УкраинуДругие страны
19:38
Житель Дашбулага: На протяжении веков мы подвергались гонениям, но не отступилиВнутренняя политика
19:35
Зеленский: США могут подтолкнуть Путина к диалогуДругие страны
19:22