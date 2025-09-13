"Имишли" после победы над "Сумгайытом" будет засчитано техническое поражение

Футбольному клубу "Имишли" из одноименного города после победы над "Сумгайытом" в IV туре Азербайджанской Премьер-лиги по футболу будет засчитано техническое поражение.

Как сообщает Report, причиной этому стал выход на поле футболиста, не заявленного в протоколе. Так, Ибрагим Алиев заменил во втором тайме Эзекиеля Моргана.

Основное время матча завершилось победой "Имишли" со счетом 1:0. На 72-й минуте вратарь сумгайытцев Мехди Джаннатов забил автогол.

Во втором матче дня "Туран Товуз" встретится с "Габалой".

Отметим, что накануне "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" - 2:0, в матче "Карабах" - "Зиря" победитель не определился (1:1). Итоги тура будут подведены 14 сентября.