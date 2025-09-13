Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    "Имишли" после победы над "Сумгайытом" будет засчитано техническое поражение

    Футбол
    • 13 сентября, 2025
    • 19:17
    Имишли после победы над Сумгайытом будет засчитано техническое поражение

    Футбольному клубу "Имишли" из одноименного города после победы над "Сумгайытом" в IV туре Азербайджанской Премьер-лиги по футболу будет засчитано техническое поражение.

    Как сообщает Report, причиной этому стал выход на поле футболиста, не заявленного в протоколе. Так, Ибрагим Алиев заменил во втором тайме Эзекиеля Моргана.

    Основное время матча завершилось победой "Имишли" со счетом 1:0. На 72-й минуте вратарь сумгайытцев Мехди Джаннатов забил автогол.

    Во втором матче дня "Туран Товуз" встретится с "Габалой".

    Отметим, что накануне "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" - 2:0, в матче "Карабах" - "Зиря" победитель не определился (1:1). Итоги тура будут подведены 14 сентября.

    "Sumqayıt"ı məğlub edən "İmişli"yə texniki məğlubiyyət veriləcək

    Последние новости

    20:45

    В Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим"

    В регионе
    20:35

    Зеленский обратился к Европе: Не ищите оправданий, чтобы не применять санкции

    Другие страны
    20:22

    Польша усиливает меры безопасности в связи с угрозой со стороны российских дронов

    Другие страны
    20:13

    В Лондоне участники многотысячной акции вступили в столкновение с полицией

    Другие страны
    19:59

    В Мадриде число пострадавших при взрыве в баре возросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43

    Власти Аргентины рассматривают возможность отправки военных в Украину

    Другие страны
    19:38

    Житель Дашбулага: На протяжении веков мы подвергались гонениям, но не отступили

    Внутренняя политика
    19:35

    Зеленский: США могут подтолкнуть Путина к диалогу

    Другие страны
    19:22

    В Турции при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 15 человек

    В регионе
    Лента новостей