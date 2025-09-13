İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Sumqayıt"ı məğlub edən "İmişli"yə texniki məğlubiyyət veriləcək

    Futbol
    • 13 sentyabr, 2025
    • 18:28
    Misli Premyer Liqasının IV turunda "Sumqayıt"ı məğlub edən "İmişli" komandasına texniki məğlubiyyət veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, buna "Sumqayıt"la oyunda adı protokolda olmayan futbolçunun meydana girməsi səbəb olub. 

    İbrahim Əliyev görüşün ikinci hissəsində Ezekiel Morqanın yerinə meydana çıxıb. 

    Qarşılaşmanın əsas vaxtı "İmişli"nin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. 

    72-ci dəqiqədə "gənclik şəhəri" təmsilçisinin qapıçısı Mehdi Cənnətov avtoqol müəllifi olub. 

    Günün ikinci oyununda "Turan Tovuz" "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək. 

    Qeyd edək ki, ötən gün "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i iki cavabsız qolla üstələyib. "Qarabağ" - "Zirə" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Tura sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.

    texniki məğlubiyyət Futbol Misli Premyer Liqası "İmişli" klubu

    "Sumqayıt"ı məğlub edən "İmişli"yə texniki məğlubiyyət veriləcək

