Илия Столица: Теперь будем болеть за агдамский "Карабах"

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер словенской "Олимпии" Илия Столица прокомментировал ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского "Карабаха" в Баку.

Как сообщает Report, по итогам обеих матчей "Олимпия" завершила выступление в этом турнире.

"В первую очередь, поздравляю "Карабах". Команды продемонстрировали относительно равный футбол. Нам в первом раунде достался тяжелый соперник. И "Олимпия" не была простым для "Карабаха". Чувствовалось, что противник старается удержать преимущество, добытое в первом матче. Мои футболисты боролись до конца. Теперь будем болеть за агдамский "Карабах", - заявил Илия Столица.

"Мы постарались максимально использовать имеющийся у нас футболистов. Допущенные ошибки в обороне в обоих матчах стали решающими", - подчеркнул главный тренер словенской "Олимпии".