III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по футболу U-16 одержала первую победу

В рамках III Игр СНГ молодежная сборная Азербайджана по футболу U-16 встретилась с командой Таджикистана.

Как сообщает Report, матч завершился победой сборной Азербайджана со счетом 1:0.

Гол на 29-й минуте забил Нихад Гусейнзаде.

Отметим, что стартовавший сегодня футбольный турнир III Игр СНГ завершится 3 октября.