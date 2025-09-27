III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по футболу U-16 одержала первую победу
Футбол
- 27 сентября, 2025
- 14:20
В рамках III Игр СНГ молодежная сборная Азербайджана по футболу U-16 встретилась с командой Таджикистана.
Как сообщает Report, матч завершился победой сборной Азербайджана со счетом 1:0.
Гол на 29-й минуте забил Нихад Гусейнзаде.
Отметим, что стартовавший сегодня футбольный турнир III Игр СНГ завершится 3 октября.
Последние новости
15:19
ООН: Проведение выборов в Ливии станет возможным в течение 12-18 месяцевДругие страны
15:13
На западе Эстонии обнаружили обломок дронаДругие страны
15:09
Фото
День памяти отметили в северных районах АзербайджанаВнутренняя политика
15:04
Видео
Служба госбезопасности поделилась видеороликом в связи с Днем памятиВнутренняя политика
14:54
Валерий Чечалашвили: Отечественная война сформировала новую реальность на Южном КавказеДругие страны
14:37
Фото
Коллектив Минэкономики посетил Парк ПобедыБизнес
14:33
В Лачыне почтили память шехидовВнутренняя политика
14:25
Фото
В Аране проведены мероприятия в связи с Днем памятиВнутренняя политика
14:20
Фото