    Футбол
    • 27 сентября, 2025
    • 14:20
    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по футболу U-16 одержала первую победу

    В рамках III Игр СНГ молодежная сборная Азербайджана по футболу U-16 встретилась с командой Таджикистана.

    Как сообщает Report, матч завершился победой сборной Азербайджана со счетом 1:0.

    Гол на 29-й минуте забил Нихад Гусейнзаде.

    Отметим, что стартовавший сегодня футбольный турнир III Игр СНГ завершится 3 октября.

