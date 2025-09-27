III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi ilk qələbəsini qazanıb
Futbol
- 27 sentyabr, 2025
- 13:55
III MDB Oyunları çərçivəsində futbol yarışlarına start verilib.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Azərbaycanın U-16 millisi Tacikistanla qarşılaşıb.
Görüş Azərbaycan millisinin qələbəsi ilə başa çatıb - 1:0.
Qolu 29-cu dəqiqədə Xəzər Hüseynzadə rəqib qapısından keçirib.
Qeyd edək ki, III MDB oyunlarında futbol yarışlarına oktyabrın 3-də yekun vurulacaq.
