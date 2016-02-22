​Игры очередного тура премьер-лиги Азербайджана пройдут в один и тот же день

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Определилась таблица игр XXIII тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, все игры пройдут в один и тот же день.
Тур будет стартовать матчем "Кяпяз"-"Сумгайыт". Через час в бакинском поселке Зиря одноименная команда встретится с "Нефтчи", а в Шувяланах пройдет игра между AZAL и "Ряван".
Вслед за перечисленными встречами, свои силы испытают "Габала" и "Хазар-Лянкяран". Завершит тур игра между "Интер" и лидером "Карабахом".
27 февраля (суббота)
14:00. "Кяпяз" (Гянджа) – "Сумгайыт"
Гянджинский городской стадион
15:00. "Зиря" (Баку) – "Нефтчи" (Баку)
Баку, Спортивный комплекс стадиона Зиря
15:00. AZAL (Баку) – "Ряван" (Баку)
Баку, "AZAL Arena"
17:00. "Габала" – "Хазар-Лянкяран"
Габалинский городской стадион
18:00. "Интер" (Баку) – "Карабах" (Агдам)
Баку, "İnter Arena".
Sport DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook