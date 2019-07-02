​Игроку сборной Колумбии и его жене угрожают за незабитый пенальти

Футболист сборной Колумбии Вильям Тесильо, который не забил пенальти в четвертьфинале Кубка Америки, столкнулся с угрозами.

Фанаты сборной начали угрожать ему и его жене после того, как сборная Колумбии вылетела с турнира, сообщает ТАСС.

"Да, это правда, что они написали моей жене. Они написали мне тоже, но я еще ничего не опубликовал", — заявил Тесильо.

Неизвестные отправляли супруге футболиста сообщения с пожеланиями, чтобы Тесильо повторил судьбу Андреса Эскобара.

Напомним, что защитник сборной Колумбии был застрелен в ночном клубе после автогола в матче чемпионата мира 1994 года. Ту игру Колумбия проиграла, что стало причиной ее вылета с турнира.

После возвращения на родину Эскобара застрелил фанат сборной. Он выпустил в игрока семь пуль и после каждой кричал: "Гол!".