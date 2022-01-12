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Игроку сборной Англии понадобился психолог после Евро-2020

Игроку сборной Англии понадобился психолог после Евро-2020 Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд испытывал психологические сложности после поражения сборной Англии в матче с Италией в финале Евро-2020.
Футбол
12 января 2022 г. 12:17
Игроку сборной Англии понадобился психолог после Евро-2020

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд испытывал психологические сложности после поражения сборной Англии в матче с Италией в финале Евро-2020.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, 25-летний нападающий после решающей встречи впал в депрессию и несколько дней не мог встать с кровати. Затем он обратился за помощью к спортивному психологу.

Встреча между сборными Англии и Италии завершилась со счетом 1:1 в основное время и со счетом 2:3 по серии пенальти. В составе сборной Англии пенальти не смогли пробить Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə millisinin futbolçusu AVRO-2020-dən sonra psixoloqa üz tutub

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