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    Игроки национальной команды Аргентины обвиняются в контрабанде

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Ассоциация футбола Аргентины и игроки национальной команды обвиняются в контрабанде.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, по прилёте на родину из США, где аргентинская команда провела два матча в сентябре, в аэропорту таможенники конфисковали целый ряд незадекларированных товаров на общую сумму в размере около 20 тыс. евро. Среди конфискованных вещей были музыкальные инструменты, электроника и детские игрушки.

    Налоговые органы Аргентины уже подтвердили, что дело было передано в прокуратуру по экономическим преступлениям, где будет решаться этот вопрос.

    Отметим, что в США южноамериканская команда провела два товарищеских матча. 8 сентября сборная Аргентины в Лос-Анджелесе обыграла Гватемалу со счётом 3:0, а 12 сентября подопечные Лионеля Скалони в Нью-Джерси сыграли вничью с Колумбией (0:0).

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