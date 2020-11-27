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Игроки итальянских клубов выйдут в траурных повязках в память о Марадоне

Игроки итальянских клубов выйдут в траурных повязках в память о Марадоне Футболисты итальянской Серии А почтят память Диего Марадоны в матчах 9-го тура итальянского первенства.
Футбол
27 ноября 2020 г. 20:39
Игроки итальянских клубов выйдут в траурных повязках в память о Марадоне

Футболисты итальянской Серии А почтят память Диего Марадоны в матчах 9-го тура итальянского первенства.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, во время разминки команд на экранах стадионов будет транслироваться знаменитое видео с дриблингом Марадоны в матче против мюнхенской "Баварии" (1989 год), сопровождаемое песней "Live is life".

Все игроки выйдут на поле с черной траурной повязкой на левой руке. Каждый матч начнётся с минуты молчания. В течение минуты молчания изображение Марадоны будет проецироваться на экраны стадионов. На десятой минуте каждого матча 9-го тура Серии A фотография Диего Марадоны будет показана на экранах стадионов.

Легенда аргентинского и мирового футбола скончался от сердечного приступа 25 ноября.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya klubları Maradonaya görə meydana qara sarğı ilə çıxacaqlar

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