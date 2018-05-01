 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Игроки "Барселоны" приняли участие в чемпионском параде - ВИДЕО

    Игроки забрались на крышу автобуса, который ездил по улицам Барселоны

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ На следующей день после того, как «Барселона» досрочно оформила победу в чемпионате Испании, футболисты команды приняли участие в чемпионском параде.

    Как передает Report, игроки забрались на крышу автобуса, который ездил по улицам Барселоны. Оттуда сине-гранатовые приветствовали своих болельщиков, которые заполнили улицы города.

    В воскресенье, 29 апреля, «Барселона» обыграла «Депортиво» со счетом 4:2 в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Чемпионский титул по итогам нынешнего сезона стал 25-м для «Барселоны».

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi