Игрок сборной Англии предстанет перед судом

25-летний полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш предстанет перед судом по итогам четырёх случаев нарушений правил дорожного движения в этом году.

25-летний полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш предстанет перед судом по итогам четырёх случаев нарушений правил дорожного движения в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, в июне полиция Уэст-Мидлендса официально предъявила Грилишу обвинения в трёх правонарушениях, связанных с опасным вождением, а также за оставление места аварии 29 марта этого года, когда футболист на своём транспортном средстве марки Range Rover причинил ущерб автомобилям Mercedes и фургону Citroen в результате ДТП.

Джек Грилиш должен предстать перед мировым судом Бирмингема по обвинению в ранее совершенных правонарушениях сегодня, 24 ноября.