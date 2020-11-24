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Игрок сборной Англии предстанет перед судом

Игрок сборной Англии предстанет перед судом 25-летний полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш предстанет перед судом по итогам четырёх случаев нарушений правил дорожного движения в этом году.
Футбол
24 ноября 2020 г. 20:50
Игрок сборной Англии предстанет перед судом

25-летний полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш предстанет перед судом по итогам четырёх случаев нарушений правил дорожного движения в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, в июне полиция Уэст-Мидлендса официально предъявила Грилишу обвинения в трёх правонарушениях, связанных с опасным вождением, а также за оставление места аварии 29 марта этого года, когда футболист на своём транспортном средстве марки Range Rover причинил ущерб автомобилям Mercedes и фургону Citroen в результате ДТП.

Джек Грилиш должен предстать перед мировым судом Бирмингема по обвинению в ранее совершенных правонарушениях сегодня, 24 ноября.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə millisinin futbolçusu məhkəmə qarşısına çıxır

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