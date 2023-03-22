Ибрагимович перед игрой со сборной Азербайджана: Мы находимся в сложной группе

"У нас хорошая команда, но мы находимся в сложной группе".

"У нас хорошая команда, но мы находимся в сложной группе".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович на пресс-конференции перед матчами отборочного этапа Евро-2024 против сборных Бельгии и Азербайджана.

42-летний нападающий сказал, что может сыграть в этих матчах: "Если я буду чувствовать себя хорошо и главный тренер даст мне шанс, я помогу своей команде. В моем возрасте больше нельзя думать о будущем, надо думать о настоящем".

Опытный форвард станет самым возростным игроком, участвовавшим в отборочных турнирах чемпионатов Европы, если он появится в одном из этих двух матчей.

Ибрагимович подчеркнул, что было бы замечательно побить такой рекорд: "Но я не хочу, чтобы меня сравнивали с другими из-за моего возраста. Я призван в сборную, потому что все еще могу играть. Я намерен продолжать играть как можно дольше".

Отметим, что 24 марта сборная Швеции примет Бельгию, а через три дня - сборную Азербайджана. В группе F также будут бороться Австрия и Эстония.