Хозяева на чемпионате Европы выигрывают матчи открытия раз в 16 лет

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ С тех пор, как в рамках чемпионата Европы стал проводиться групповой турнир, хозяева участвовали в матчах открытия девять раз.
Как сообщает Report, только три из этих встреч завершились для них успешно.
Интересно, что каждую из хозяйских побед разделяет временной промежуток в 16 лет. В 1984 и 2016 годах с триумфа стартовали французы, а 2000 году – бельгийцы.
Матчи открытия чемпионатов Европы:
|Год
|Город
|Матч
|Счет
|Голы
|1980
|Рим
|Чехословакия – ФРГ
|0:1
|Руммениге, 57.
|1984
|Париж
|Франция – Дания
|1:0
|Платини, 78.
|1988
|Дюссельдорф
|ФРГ – Италия
|1:1
|Бреме, 56 - Манчини, 52.
|1992
|Стокгольм
|Швеция – Франция
|1:1
|Эриксон, 24 - Папен, 59.
|1996
|Лондон
|Англия – Швейцария
|1:1
|Ширер, 23 - Тюркильмаз, 83.
|2000
|Брюссель
|Бельгия – Швеция
|2:1
|Гор, 43. Э.Мпенза, 46 - Мьелбю, 53.
|2004
|Порту
|Португалия - Греция
|1:2
|Криштиану Роналду, 90+3 - Карагунис, 7. Басинас, 51.
|2008
|Базель
|Швейцария – Чехия
|0:1
|Сверкош, 71.
|2012
|Варшава
|Польша – Греция
|1:1
|Левандовски, 17 - Салпингидис, 71.
|2016
|Сен-Дени
|Франция – Румыния
|2:1
|Жиру, 57. Пайет, 89 – Станку, 65.
Отметим, что начиная с 1980 года, когда впервые в финальной части приняли участие восемь команд, проводятся групповые турниры.
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