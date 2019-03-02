Хорватский футболист: Нам будет нелегко играть с Азербайджаном

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Мы фавориты в играх со сборными Азербайджана и Венгрии. Это безусловно. Но нам будет нелегко".

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Хорватии Борна Баришич рассказал в интервью Jutarnji List, говоря о первых двух турах V группы отборочного турнира чемпионата Европы 2020.

Выступающий в шотландском "Рейнджерсе" 27-летний защитник отметил, что необходимо настроиться на предстоящие матчи: "Каждый соперник может удивить вас. Зная нашу игру, я думаю, проблем не будет. Мы должны взять на себя ответственность. Все члены нашей команды - профессионалы, наши игроки играют в больших клубах, и они должны выиграть в обоих матчах".

Отметим, что сборная Хорватии встретится с Азербайджаном 21 марта в Загребе, а со сборной Венгрии - 24 марта в Будапеште.