"Хоффенхайм" нанёс "Баварии" первое поражение в Бундеслиге

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ «Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.

Как передает Report, встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Мюнхенцы впервые потеряли очки в турнире.

На 27-й минуте Марк Ут открыл счет, голевую передачу отдал Андрей Крамарич. В дебюте второго тайма Марк Ут оформил дубль, передачей отметился Стивен Цубер.

«Хоффенхайм» с семью очками занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» (6 очков) идёт пятой.

Германия - Бундеслига. 3-й тур

Хоффенхайм – Бавария - 2:0

Германия - Бундеслига. 3-й тур

Голы: 1:0 – Ут – 27, 2:0 – Ут – 51