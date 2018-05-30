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    Хет-трик Месси позволил сборной Аргентины обыграть команду Гаити - ВИДЕО

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Гаити со счетом 4:0 в товарищеском матче, который прошел в Буэнос-Айресе.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голами отметились Лионель Месси (17, 58, 66-я минуты) и Серхио Агуэро (69). Первый мяч Месси забил с пенальти.

    В рамках подготовки к чемпионату мира сборная Аргентины сыграет еще одну контрольную игру - с командой Израиля 9 июня.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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