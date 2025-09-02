"Ханкенди" продлил контракт с турецким главным тренером

Представитель II Лиги Азербайджана команда "Ханкенди" продлила срок контракта с главным тренером Ибрагимом Узунджа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.

С 63-летним специалистом, который в прошлом сезоне сделал команду чемпионом Региональной Лиги, подписано соглашение на 1 год.

Отметим, что Узунджа в течение своей карьеры в Азербайджане тренировал клубы "Локомотив Биляджари", "Баку", "Шахдаг Губа", "Хан Лянкяран" и "Динамо". В Турции же он работал главным тренером в "Адана Демирспор", "Кайсери Эрджиесспор", "Позанты Генджлик", "Кадирли Демир", БЧ "Мимароба" ("Кючюкчекмедже") и "Османиеспор".