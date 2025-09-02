    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    "Ханкенди" продлил контракт с турецким главным тренером

    Футбол
    • 02 сентября, 2025
    • 16:28
    Ханкенди продлил контракт с турецким главным тренером

    Представитель II Лиги Азербайджана команда "Ханкенди" продлила срок контракта с главным тренером Ибрагимом Узунджа.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.

    С 63-летним специалистом, который в прошлом сезоне сделал команду чемпионом Региональной Лиги, подписано соглашение на 1 год.

    Отметим, что Узунджа в течение своей карьеры в Азербайджане тренировал клубы "Локомотив Биляджари", "Баку", "Шахдаг Губа", "Хан Лянкяран" и "Динамо". В Турции же он работал главным тренером в "Адана Демирспор", "Кайсери Эрджиесспор", "Позанты Генджлик", "Кадирли Демир", БЧ "Мимароба" ("Кючюкчекмедже") и "Османиеспор".

