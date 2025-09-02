"Ханкенди" продлил контракт с турецким главным тренером
Футбол
- 02 сентября, 2025
- 16:28
Представитель II Лиги Азербайджана команда "Ханкенди" продлила срок контракта с главным тренером Ибрагимом Узунджа.
Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.
С 63-летним специалистом, который в прошлом сезоне сделал команду чемпионом Региональной Лиги, подписано соглашение на 1 год.
Отметим, что Узунджа в течение своей карьеры в Азербайджане тренировал клубы "Локомотив Биляджари", "Баку", "Шахдаг Губа", "Хан Лянкяран" и "Динамо". В Турции же он работал главным тренером в "Адана Демирспор", "Кайсери Эрджиесспор", "Позанты Генджлик", "Кадирли Демир", БЧ "Мимароба" ("Кючюкчекмедже") и "Османиеспор".
Последние новости
17:00
Си Цзиньпин: Применение силы - неверный способ разрешения разногласийДругие страны
16:57
В Лачынском аэропорту появится пункт пропуска через государственную границуИнфраструктура
16:51
Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованияхИндивидуальные
16:51
Пресс-секретарь ЕС: Из-за сбоя GPS болгарские службы посадили самолет фон дер Ляйен альтернативным способомДругие страны
16:44
Новый посол ЕС прибыла в АзербайджанВнешняя политика
16:42
Азербайджанская велогонщица: Рада исторической победе в ТурцииИндивидуальные
16:28
"Ханкенди" продлил контракт с турецким главным тренеромФутбол
16:27
Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд межмидовских консультацийДругие страны
16:21