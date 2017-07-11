Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Хамес Родригес продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии".

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба немецкого клуба.

26-летний полузащитник на условиях аренды до 30 июня 2019 года будет выступать в "Баварии". По истечении указанного срока его приобретут мюнхенцы.

Колумбийский футболист подпишет контракт после прохождения медосмотра. На данный момент его имя включено в состав, который будет находиться с 16 по 28 июля на учебно-тренировочных сборах в Китае и Сингапуре.

Отметим, что после того, как на чемпионате мира 2014 года Хамес Родригес стал бомбардиром с 6-ю голами, за 80 млн евро был осуществлен его трансфер из французского клуба "Монако" в "Реал Мадрид". За 111 матчей в составе испанского клуба он забил 36 мячей и реализовал 41 передачу.