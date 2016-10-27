Хагани Мамедов: Алияр Агаев - лучший арбитр будущего - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Интервью информагентству Report председателя Комитета судей АФФА Хагани Мамедова:

- Кто из нынешних арбитров является шедевром Хагани Мамедова?

- Это говорю не я, так считает вся футбольная общественность страны. Это Алияр Агаев. Наши другие арбитры также сильны. В их числе Рауф Джаббаров, Омар Пашаев и другие.

Наша цель заключается в том, чтобы в конце года А.Агаев был включен в I категорию УЕФА, чтобы после этого мы смогли продвинуть и других арбитров. Считаю, что если сегодня наш арбитр входит в пятерку арбитров из постсоветских стран, это наш успех. Ни в одной из бывших советских республик, за исключением Украины, России, Казахстана, Беларуси и Азербайджана, нет арбитров, управляющих матчами группового этапа Лиги Европы. Некоторое время назад говорили, что азербайджанский арбитр не сможет получить назначение в группу Лиги Европы. Однако через несколько дней назначение произошло. Мы не можем раскрывать все детали. УЕФА присылает список тайно и мы до последнего момента не можем огласить решение. Хочу предоставить некоторую информацию: А.Агаев получил назначение на один из предстоящих 13 ноября матчей отборочного группового этапа ЧМ 2018 года. Однако я не могу назвать матч. Вопрос держится в секрете.

- Как влияют на Алияра Агаева успехи и похвала?

- Он не зазнается. В противном случае, я бы его не хвалил. До получения назначения на групповые матчи Евролиги я наедине постоянно критиковал его. Он воспринимал это нормально и выслушивал претензии. Некоторые не прислушиваются к замечаниям. Однако Алияр не такой.

Наступило время похвалы. Уверен, что и впредь он не заразится звездной болезнью. Мы с его отцом Керимом Агаевым долгие годы были арбитрами и вместе участвовали на всех международных матчах.

- Кто из нынешних арбитров может в будущем стать Хагани Мамедовым?

- Алияр Агаев. В будущем он добьется еще больших результатов, чем Хагани Мамедов.

- Некоторое время назад Вы говорили о включении в новый список рефери ФИФА дополнительных имен. Кто это?

- Мы назвали имя Омара Пашаева в качестве рефери. Лайнсманами же являются Акиф Амирли и Князь Амирасланов. Однако мы не знаем, кого утвердят. Вполне возможно, чтобы всех их утвердили, а может быть и иначе. Данный вопрос находится в компетенции Комитета судей ФИФА.

- Желтая карточка, показанная Агаевым живой легенде итальянской команды "Рома" (Рим) Франческо Тотти на матче с румынским клубом "Астра" группового этапа Лиги Европы, вызвала большой интерес в Азербайджане. Следили ли Вы за этой игрой?

- Естественно. Я наблюдал за матчем в прямом эфире, а затем проследил повторно. Это может вызывать только интерес. Меня обрадовало то, что несмотря на то, что нарушителем был Тотти, Алияр показал карточку. Он проявил решительность, так как этого требуют правила. В противном случае, завтра могли бы возникнуть претензии. Алияр выполнял свою работу, соблюдая правила.

- Предоставление Алияру Агаеву международных назначений отрадно. Однако другим нашим рефери ФИФА - Орхану Мамедову и Рагиму Гасанову - не предоставляют назначений. В чем причина этого?

- Это интересно и для нас. Так как на управляемых ими матчах оценка была 8.4. Это очень высокий показатель. Для того, чтобы узнать причину мы хотим направить заявку в УЕФА. Потом мы утешаем себя, что обычно из таких стран, как Азербайджан, УЕФА выдвигает одного арбитра. Есть страны, которые не имеют арбитра. Если Алияр попадет в первую, а в будущем в элитную категорию, это будет хорошо. Помощники турецкого рефери Джунейта Чакыра сейчас по отдельности управляют матчами в Лиге Европы. Это тоже успех. Если Алияр попадет в ту же самую категорию, его ждут новые успехи.