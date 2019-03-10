Гвардиола: слухи о "Ювентусе"? В ближайшие два года я туда не перейду

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (3:1) прокомментировал слухи о договорённости с руководством туринского «Ювентуса», передает Report со ссылкой на BBC.

«Не понимаю, почему все верят в то, что пишется в социальных сетях. При этом никто не пытается позвонить моему агенту, представителям «Манчестер Сити» или «Ювентуса».

Мне обидно за Массимилиано Аллегри. Мой контракт рассчитан ещё на два года. Могу уйти, только если меня уволят. В ближайшие два года я не перейду в «Ювентус», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити», набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.