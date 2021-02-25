Гвардиола назвал фаворита Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче с "Боруссией Мёнхенгладбах"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче с немецкой "Боруссией Мёнхенгладбах" в 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как напоминает Report, встреча завершилась победой "горожан" со счётом 2:0.

"В целом, мы хорошо отыграли, контролировали игру и только в концовке дали шанс сопернику. К сожалению, не лучшей была реализация моментов, особенно — при выходах один на один с вратарём. Это нужно улучшать. Можем ли мы считаться претендентами на победу в Лиге чемпионов? Когда вижу такую "Баварию", как в матче с "Лацио", то не думаю, что мы являемся фаворитами в Лиге чемпионов. Большая проблема — восстановительный процесс игроков и их вывод на пик формы. Если же кому-то хочется называть нас фаворитами, то ничего страшного – примем", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.