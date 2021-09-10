Гус Хиддинк завершил карьеру

Бывший главный тренер сборных Нидерландов, Южной Кореи, Турции и России Гус Хиддинк завершил карьеру.

Бывший главный тренер сборных Нидерландов, Южной Кореи, Турции и России Гус Хиддинк завершил карьеру.

Как передает Report, об этом 75-летний специалист сказал изданию Voetbal International.

Он сказал, что навсегда прощается с футболом.

"В последнее время я не проявлял активности из-за коронавируса. Я не буду поступать как Дик Адвокат. Я собираюсь остановиться. Совсем", - сказал он.

Последним местом работы нидерландца стала сборная Кюрасао. Сборную России Хиддинк привел к бронзе чемпионата Европы-2008. Также он выиграл Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов), возглавляя нидерландский ПСВ, с ним эта команда также четыре раза выиграла чемпионат страны. С мадридским "Реалом" Хиддинк выиграл чемпионат мира среди клубов, с лондонским "Челси" – Кубок Англии. В тренерской карьере Хиддинка, в частности, был и махачкалинский "Анжи".