Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов встретился с членами сборной U-17 Азербайджана, которая выступит в первоначальном отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, 46-летний специалист дал футболистам сборной рекомендации и пожелал успехов в играх отборочного этапа.

На встрече принимали участие менеджер сборных Ислам Аббасов и главный тренер сборной Азербайджана U-21 Рашад Садыгов.

В первоначальном отборочном этапе чемпионата Европы соперниками сборной U-17 Азербайджана станут сборные Албании, Норвегии и Израиля. Команда 23 октября встретится с командой Норвегии, спустя три дня – Чехии и 29 октября – Албании.