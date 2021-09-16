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Гурбан Гурбанов: В следующих матчах мы выступим лучше

Гурбан Гурбанов: В следующих матчах мы выступим лучше Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов остался доволен игрой своих подопечных и рассчитывает, что команда сможет показать лучший результат в следующих матчах
Футбол
16 сентября 2021 г. 23:48
Гурбан Гурбанов: В следующих матчах мы выступим лучше
Гурбан Гурбанов

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов остался доволен игрой своих подопечных и рассчитывает, что команда сможет показать лучший результат в следующих матчах.

Как сообщает Report, своими мыслями он поделился на пресс-конференции после матча против "Базеля". Встреча, прошедшая в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, завершилась ничьей.

"Я искренне благодарю болельщиков. На арене была потрясающая атмосфера. Единственное чего не хватало, так это гола. Мы играли против очень быстрой и динамичной команды. Первые десять минут получились не такими, как мы ожидали. Затем мы внесли некоторые изменения и не позволили противнику играть как он того захочет. Я верю, что в следующих матчах мы выступим лучше", - сказал он.

49-летний специалист отметил, что команда очень хотела победить: "Я верю, что в следующих матчах мы сможем этого добиться. Я не почувствовал усталости у футболистов, поэтому ограничился двумя заменами. Думаю, что игроки смогли до самого конца держать темп. Футболисты хорошо понимали друг друга и я доволен их игрой".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Futbolçularla birlikdə qarşımıza məqsəd qoymuşuq"

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