Гурбан Гурбанов: То, что президент смотрит наши игры - дополнительная мотивация для нас - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Интервью Report главного тренера клуба "Карабах" Гурбана Гурбанова, впервые в истории Азербайджана завоевавшего пропуск в групповой этап Лиги чемпионов.

- В групповом этапе ЛЧ "Карабах" встретится с английским "Челси", испанским "Атлетико" и итальянским "Рома". Как вы оцениваете соперников?

- Нам здесь нечего оценивать, все известные соперники. Мы будем играть против трех самых сильных представителей чемпионата. Мы много раз видели игры этих команд. Я не знаю, которую из них можно назвать лучше других. Мадридский "Атлетико" в последние 4 года 2 раза сыграл в финале ЛЧ. "Челси" и "Рома" тоже перед глазами. Все трое сильные клубы. Я думаю, что с точки зрения увеличения интереса, любви к азербайджанскому футболу нам выпал хороший шанс. Приезд таких команд в Баку и участие "Карабаха" в выездных играх в Англии, Испании и Италии полезно с точки зрения пропаганды. Уже сейчас в иностранных СМИ публикуются статьи о нашем клубе. Подчеркивается, что "Карабах" – клуб вынужденных переселенцев, что наши земли оккупированы. В целом, это стало для нас большим успехом.

- Был ли клуб, с которым вы бы хотели попасть в группу еще до жеребьевки?

- Честно говоря, такие мысли меня никогда не посещали. Я ждал жеребьевки, потому что мы могли попасть с любым клубом. Я никогда не желал попасть или не попасть с какой-то командой.

- Президент Ильхам Алиев 24 августа во время встречи с коллективом "Карабаха" отметил, что во время игр вы остаетесь спокойным. Каково в целом впечатление от этого приема?

- Было очень приятно. Все еще раз увидели, как президент Азербайджана следит, интересуется футболом. Возьмем меня: после того как впервые в третьем классификационном этапе Евролиги мы обыграли финский ФК "Хонка" со счетом 2:1 и вышли в плей-офф, у нас состоялся телефонный разговор с президентом. В декабре 2004 года после известной игры с итальянским "Интер" в групповом этапе Евролиги, он нас принял. И сейчас встретился с нами. Значит, он постоянно следит за нашими играми и оказывает заботу. В таком случае мы должны быть более ответственными, уделять работе больше времени. Мы должны это сделать, чтобы шаг за шагом продвигаться вперед. Мы как "Карабах" стараемся выполнить выпадающие на нашу долю обязанности. То, что за нашими играми наблюдают не только болельщики и СМИ, но и президент, дает нам дополнительную мотивацию, делает нас ответственнее.

- Ваши успехи и цели в "Карабахе" известны. Каковы ваши личные цели: хотели ли бы вы быть главным тренером сборной или работать тренером за рубежом?

- У меня нет личных целей. Моя цель - где бы я ни был, достойно служить стране. Мы должны отдать долг родине. Если я в "Карабахе", это самое ответственное место. Я и раньше говорил, что наши солдаты не знают дня и ночи, терпят много лишений. Только в апрельских боях скончалось много наших сыновей, малолетние дети остались сиротами. Наши условия очень хорошие. Спокойно живем, ходим, отдыхаем. Моя цель – достойно выполнять свою работу.

- Ожидается ли визит завоевавшего пропуск в групповой этап ЛЧ "Карабаха" в Агдам?

- Как вы сами видите, график очень плотный. Раньше было много условий и возможностей, мы ехали. Сегодня я ничего не могу сказать. Все перед глазами. Вы видите состояние футболистов. Они не могут поехать к семьям и нормально отдохнуть. Поэтому такая задача пока перед нами не стоит.