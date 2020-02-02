​Гурбан Гурбанов прокомментировал переход Альпера Потука в "Карабах"

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов высказался касательно возможного подписания хавбека турецкого "Фенербахче" Алпера Потука.

Как передает Report, после победной встречи над "Сабаил", 48-летний специалист на пресс-конференции сказал следующее:

"Мы сделали все, что от нас зависело. Не так-то и просто это. Переговоры будут вести в последние минуты. Вчера получили отказ от другого игрока. По всей видимости, если удастся - подпишем Потука, а если нет - никого", - отметил Гурбанов.