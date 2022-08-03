Гурбан Гурбанов: Очень хотел бы, чтобы не было шехидов

"Выходя на разминку перед игрой, услышали об антитеррористической операции. Да упокоит Всевышний душу нашего шехида".

"Выходя на разминку перед игрой, услышали об антитеррористической операции. Да упокоит Всевышний душу нашего шехида".

Как сообщает Report , об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша" (1:1).

Он отметил, что легионеры, как и местные игроки, не остаются равнодушными к подобным событиям.

"Каждый из легионеров настолько любит команду, что реагирует на подобные события. Очень хотел бы, чтобы не было шехидом", - добавил Г.Гурбанов.

Напомним, что утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

В результате от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы солдат Казымов Анар Рустам оглу.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кяльбаджарского и Лачинского районов, и соорудить там новые боевые позиции.

В результате ответной операции "Возмездие", осуществленной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высота "Гырхгыз", "Сарыбаба" и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. В настоящее время нашими подразделениями ведутся инженерные работы по сооружению новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах.

В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Йухары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.

Отметим, что "Карабах" сыграет ответный матч 9 августа в Будапеште.