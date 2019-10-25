Гурбан Гурбанов о Лиге Европы: "Шансы есть у трех команд... Постараемся сохранить преимущество"

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции прошедший в четверг на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку матч III тура группового этапа Лиги Европы с кипрским АПОЭЛ (2:2), сообщает Report.

"Игра получилась интересной для всех нас. Была и борьба, и голы. За этим болельщики и приходят на стадион, - отметил специалист. - Этот матч многое нам дал. Мы смогли сохранить хладнокровие, проигрывая по ходу встречи. Поздравляю футболистов. У нас замечательные болельщики. Сегодня мы увидели полное единство"

Коснувшись шансов на выход "Карабаха" из группы, наставник азербайджанской дружины выразил мнение, что достичь необходимого результата могут три коллектива.

"В настоящее время у трех команд есть шансы. Видно, что все определится в последнем матче. Постараемся сохранить преимущество. Не могу сказать, что у какой-то команды больше шансов", - заявил Г.Гурбанов.

Отметим, что после трех матчей групповой стадии турнира азербайджанский коллектив с 4 очками занимает в группе А второе место, единоличным лидером по-прежнему остается "Севилья" (9 очков), "Дюделанж" располагается на третьем месте (3 очка), а АПОЭЛ с первым заработанным очком замыкает турнирную таблицу.

Напомним, что агдамский "Карабах" и кипрский АПОЭЛ оформили боевую вничью (2:2) в матче III тура группового этапа Лиги Европы, прошедшем в четверг на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

На 13-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Дани Кинтана.

На 29-й минуте гости восстановили равновесие. Первоначально гол был записан на капитана АПОЭЛ, защитника Николаса Янну, однако, позже статисты оформили действие как автогол защитника хозяев Максима Медведева. Под занавес первой половины встречи АПОЭЛ вышел вперед благодаря точному удару нападающего Линуса Халлениуса. Во второй тайме защитник "Карабаха" Айлтон спас хозяев от поражения, забив гол на 58-й минуте.