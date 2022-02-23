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Гурбан Гурбанов: Независимо от соперника, мы нацелены идти вперед

Гурбан Гурбанов: Независимо от соперника, мы нацелены идти вперед Интерес к этой игре действительно очень высокий.
Футбол
23 февраля 2022 г. 13:48
Гурбан Гурбанов: Независимо от соперника, мы нацелены идти вперед

Интерес к этой игре действительно очень высокий.

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал на пресс-конференции до ожидающегося в Баку ответного матча против французского "Марселя" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА.

50-летний специалист отметил, что после зимы в Азербайджане такой игры не было: "У соперника хороший главный тренер и футболисты. Мы проанализировали их игру. На выездном матче мы лучше узнали соперника".

Гурбанов отметил, что команда готовится сыграть лучше первого матча во Франции: "Я верю, что футболисты постараются проявить себя с лучшей стороны. Я буду требовать этого от них. Постараемся порадовать болельщиков".

По мнению главного тренера, проигрыш "Марселя" "Клермону" со счетом 0:2 до игры в Баку может сработать против "Карабаха": "Соперник проиграл в игре чемпионата, поэтому они будут принимать нас всерьез. Этот фактор может нам помешать. Но я верю, что мои футболисты покажут наилучшую игру".

По словам главного тренера, команда выходит на каждую игру с целью забить гол: "Мы поставили перед собой цель. Независимо от соперника, мы будем идти на большие риски и играть против сильной команды. Завтра выйдем на поле, чтобы забивать и не пропускать голы. Будь это не "Марсель", а другая команда, мы нацелены идти вперед".

Матч "Карабах" – "Марсель" состоится 24 февраля на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова и стартует в 21:45 по местному времени. Игра во Франции завершилась проигрышем "Карабаха" со счетом 1:3.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Qarşımızda başqası da olsaydı, irəli getməyi hədəfləyəcəkdik"

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